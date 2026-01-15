Глава МИД Дании закурил сразу после переговоров по Гренландии

TV2: глава МИД Дании Расмуссен закурил сразу после встречи с США по Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сразу после завершения переговоров по Гренландии в Вашингтоне вышел к автомобилю и закурил. Кадры этого момента показал датский телеканал TV2.

На видео видно, как Расмуссен быстрым шагом покидает здание и, подойдя к машине, достает сигарету. По данным телеканала, он также предложил закурить министру по делам Гренландии Вивиан Мотцфельдт.

14 января состоялась встреча между представителями администрации президента США Дональда Трампа с одной стороны, а также Расмуссеном и Моцфельдтом с другой. Рассмуссен после встречи заявил, что им не удалось изменить мнение американских властей. При этом в Минобороны Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США.

В начале января Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

