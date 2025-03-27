«Такие планы с XIX века»: Путин назвал серьезным желание Трампа присоединить Гренландию

Владимир Путин выступил на международном форуме «Арктика — территория диалога»: на нем он заявил, что «планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», поэтому идея Дональда Трампа — это не «экстравагантные разговоры». Путин также сказал, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта, и сообщил о будущем увеличении количества военнослужащих РФ в регионе. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп всерьез настроен присоединить Гренландию, считает российский лидер Владимир Путин. Об этом он рассказал во время выступления на международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске.

«Это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного. На самом деле такие планы у США появились еще в 60-е годы XIX века», — рассказал Путин.

Он добавил, что покупку Аляски сначала тоже высмеивали, но сейчас это оценивается иначе. Более того, в 1910 году США, Германия и Дания подготовили сделку, в ходе которой Гренландия должна была перейти американской стороне, однако договоренности сорвались. Во времена Второй мировой войны США разместили на острове военные базы и предложили Дании выкупить территорию.

«Эти планы имеют давние исторические корни, и очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои ... интересы в Арктике», — считает Путин.

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Плацдарм для конфликта

По словам президента РФ, Гренландия и ее принадлежность — это вопрос двух конкретных государств (Дании и США). Россию же беспокоит другое: страны НАТО все чаще обозначают Крайний Север «как плацдарм возможных конфликтов». На этих территориях проводят учения с участием Финляндии и Швеции, с которыми у РФ несколько лет назад не было «вообще никаких проблем». По словам Путина, Москва будет реагировать на такие действия.

«Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за развитием ситуации, выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — подчеркнул Путин и добавил, что Россия не допустит посягательств на свой суверенитет.

Москва готова работать с другими странами в этом направлении, однако западные государства взяли курс на конфронтацию, в том числе свернув совместные арктические программы, сказал он.

Зона для развития: от торговли до военных баз

Президент также обратил внимание, что за 10 лет грузопоток по Северному морскому пути серьезно увеличился. В 2024 году от пролива Карские Ворота до Берингова пролива перевезли почти 38 млн тонн грузов — это в пять раз больше рекорда СССР. Путин уверен, что к 2030 году цифра увеличится до 70 — 100 млн тонн. Он поставил задачу сделать цены на грузоперевозки приемлемыми для рынка.

Путин заявил, что России нужно иметь свой торговый флот с грузовыми и спасательными судами в Арктике, но признал, что пока строительных мощностей для этого не хватает. В связи с этим нужно наладить отношения с мировыми производителями, а также поддержать отечественных.

Глава государства также призвал реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог:

«Регионы Сибири, Урала, северо-запада России получат прямой выход на север, к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора «Север — Юг», который связывает нас с государствами Центральной Азии и Персидского залива».

Путин напомнил, что к 2030 году Мурманская область должна быть газифицирована, а также поручил продлить программу реновации военных городков как минимум до 2030 года.

«Связано это, конечно, и с усилением нашей военной компоненты в этом регионе — количество военнослужащих здесь будет расти», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в российской Арктике осваивают месторождения полезных ископаемых. По его словам, геологоразведка продолжится, в том числе в части металлов.