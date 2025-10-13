На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о плане превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока»

Трамп пока отложил план о превращении Газы в «Ривьеру Ближнего Востока»
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент отложил свою идею о превращении сектора Газа в «Ривьеру Ближнего Востока», поскольку в первую очередь необходимо позаботиться о людях. Его слова приводит телеканал NBC.

Трамп заметил, что большая часть анклава «разрушена» и напоминает «место сноса».

«Я пока не знаю насчет Ривьеры, потому что посмотрите, что у вас есть. Сначала нужно позаботиться о людях», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении выселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны и превратить эту территорию в ближневосточную Ривьеру. Оплату этой инициативы он предложил возложить на страны региона, у которых «очень много денег».

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. По его словам, это «великий и прекрасный день» а также «новое начало».

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами