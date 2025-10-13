Трамп высказался о плане превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока»

Трамп пока отложил план о превращении Газы в «Ривьеру Ближнего Востока»

Президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент отложил свою идею о превращении сектора Газа в «Ривьеру Ближнего Востока», поскольку в первую очередь необходимо позаботиться о людях. Его слова приводит телеканал NBC.

Трамп заметил, что большая часть анклава «разрушена» и напоминает «место сноса».

«Я пока не знаю насчет Ривьеры, потому что посмотрите, что у вас есть. Сначала нужно позаботиться о людях», — сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос.

5 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении выселить палестинцев из сектора Газа в соседние страны и превратить эту территорию в ближневосточную Ривьеру. Оплату этой инициативы он предложил возложить на страны региона, у которых «очень много денег».

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. По его словам, это «великий и прекрасный день» а также «новое начало».

Ранее Трамп заявил, что «во всех странах» танцуют на улицах из-за спасения заложников в Газе.