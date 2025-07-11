Финляндия официально вышла из Оттавской конвенции

Финляндия уведомила Организацию Объединенных Наций (ООН) о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщили на сайте министерства иностранных дел республики.

«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года. Выход вступит в силу в январе 2026 года. Финляндия продолжит поддерживать гуманитарные цели Конвенции», — говорится в сообщении.

В МИД Финляндии добавили, что выход страны из конвенции не окажет влияние на другие обязательства в рамках международного права.

Вопрос о выходе Финляндии из соглашения был поднят в ноябре 2024 года одновременно с аналогичными инициативами в Польше и странах Балтии. Президент Александр Стубб тогда заявил, что Финляндия рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции в связи с якобы существующей «угрозой» со стороны России.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Россия в конвенции не участвует и обладает большими запасами противопехотных мин. Также договор не подписали Саудовская Аравия и Израиль.

Ранее Украина формально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин.