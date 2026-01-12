Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

В Финляндии заявили о правоте Путина

Профессор Малинен: слова Путина о нацистах в рядах ВСУ были правдой
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о присутствии нацистов в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«В этом вопросе Путин все же был прав», — так Малинен прокомментировал статью нидерландского издания De Telegraaf, в которой наемник из Голландии рассказал, как командование полка ВСУ по утрам отдавало солдатам нацистское приветствие, а на стенах висели свастики и нацистская символика.

В январе 2026 года в силовых структурах ТАСС сообщили, что украинские нацбатальоны спасают своих идеологически настроенных бойцов, отправляя на убой обычных мобилизованных. Там отметили, что идеологизированные подразделения имеют приоритетное право на отход, поэтому редко оказываются в окружении.

Также в ноябре 2025 года в российском МИД рассказывали, что Украина уже не пытается «обелить» нацистскую символику, а «определенная часть мирового сообщества» этого не замечает.

Ранее Малинен заявил о скором конце Зеленского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597265_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+