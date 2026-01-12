Профессор Малинен: слова Путина о нацистах в рядах ВСУ были правдой

Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о присутствии нацистов в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«В этом вопросе Путин все же был прав», — так Малинен прокомментировал статью нидерландского издания De Telegraaf, в которой наемник из Голландии рассказал, как командование полка ВСУ по утрам отдавало солдатам нацистское приветствие, а на стенах висели свастики и нацистская символика.

В январе 2026 года в силовых структурах ТАСС сообщили, что украинские нацбатальоны спасают своих идеологически настроенных бойцов, отправляя на убой обычных мобилизованных. Там отметили, что идеологизированные подразделения имеют приоритетное право на отход, поэтому редко оказываются в окружении.

Также в ноябре 2025 года в российском МИД рассказывали, что Украина уже не пытается «обелить» нацистскую символику, а «определенная часть мирового сообщества» этого не замечает.

Ранее Малинен заявил о скором конце Зеленского.