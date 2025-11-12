На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский потребовал отставки двух украинских министров из-за коррупционного скандала

Зеленский потребовал отставки Гринчук и Галущенко из-за скандала о коррупции
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и экс-министра юстиции Украины Германа Галущенко из-за скандала по делу о коррупции.

«Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях. Это вопрос, в том числе, доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — заявил он.

По словам украинского лидера, решение об отстранении министров от исполнения обязанностей было принято оперативно. Зеленский попросил премьер-министра Украины Юлию Свириденко об отставке от этих министров.

В обращении президент попросил депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. Он отметил, что после отстранения все должно решаться в юридической плоскости.

До этого Свириденко сообщила, что Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции страны из-за коррупционного скандала. На данный момент его место временно займет замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

Накануне у Галущенко прошли обыски. В украинском минюсте отметили, что министр оказывает всевозможное содействие правоохранителям для обеспечения прозрачного расследования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее в киевском суде погас свет при избрании меры пресечения «кошельку» Зеленского.

