Парламент Украины отправил в отставку министра энергетики

Парламент Украины проголосовал за отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики страны на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады.

За соответствующее постановление проголосовало 315 депутатов, говорится в публикации.

12 ноября Гринчук сообщила, что подала заявление об отставке. На своем посту она проработала менее полугода — с июля 2025 года.

Отставка Гринчук последовала после требования президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала по делу о коррупции в сфере энергетики. Украинский лидер заявил, что в связи со сложившимися в стране обстоятельствами министр энергетики, а также министр юстиции не могут оставаться на своих должностях. По его словам, это вопрос, в том числе, доверия.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

Ранее политолог допустил импичмент Зеленского на фоне скандала с Миндичем.