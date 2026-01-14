Размер шрифта
Новости политики

Журналист рассказал, как долго шли обыски в офисе блока Тимошенко

Журналист Плинский: обыски в офисе Тимошенко шли всю ночь
NABU/YouTube

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводили обыски в офисе лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко всю ночь со вторника на среду. Об этом украинский журналист Евгений Плинский написал в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 6:30 утра (07:30 мск) очень похоже, что следственные действия НАБУ в головном офисе БЮТ (Блок Юлии Тимошенко. — «Газета.Ru») на Туровской продолжаются», — поделился Плинский.

По его словам, возле офиса всю ночь находились микроавтобусы сотрудников НАБУ.

14 января украинское издание «Обозреватель» сообщало, что НАБУ подозревает бывшего главу правительства страны, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в коррупции.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут обвинить депутата Тимошенко или лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамию в предоставлении незаконных льгот ряду депутатов от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Ранее Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад с предупреждением о коррупции на Украине.

