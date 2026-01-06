Стало известно, что будут обсуждать на саммите по Украине в Париже

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины в Париже 6 января будут посвящены тому, чтобы интегрировать предложения США в план так называемой «коалиции желающих». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам источников, после встречи лидеры, как ожидается, проведут пресс-конференцию и в ближайшие дни могут опубликовать заявление, если будет достигнуто официальное соглашение», — отмечает издание.

По информации Bloomberg, сейчас европейские лидеры и американские официальные лица стремятся завершить разработку соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Оно включает включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира в стране, пишет СМИ.

При этом остается неясным, какую роль будут играть американские войска и где именно их разместят в случае мирного соглашения с Россией, отмечает издание. Источники указывают, что США готовы помочь в наблюдении за режимом прекращения огня, предоставляя разведывательную информацию с беспилотников и спутников.

Один из европейских чиновников назвал предложение США о предоставлении разведывательных данных «решающим фактором».

Издание пишет, что встреча состоится после серии встреч между советниками по нацбезопасности, которые прошли в декабре. В саммите поучаствует президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и военный представитель НАТО Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе. США будут представлять специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

6 января состоится саммит лидеров Евросоюза в Париже, участники которого обсудят гарантии безопасности для Украины. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушение мирного соглашения.

Также 28 декабря президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским отметил, что страны Европы будут активно участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины и подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности еще не определено.

Ранее на Западе назвали лучший вариант разрешения конфликта на Украине.