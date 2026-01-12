Размер шрифта
Экс-помощница Байдена назвала Симоньян героиней и призвала молиться за нее

Бывшая помощница Байдена призвала молиться за Маргариту Симоньян
Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости призвала молиться за главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян.

«Мне нравится работать с RT, Маргарита Симоньян ― героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней», ― сказала собеседница агентства.

Кроме того, экс-помощница Байдена осталась восхищена тем, как Симоньян удалось переориентировать вещание своего телеканала на другие страны в условиях запретов со стороны Европы и США. Рид напомнила, что главреду RT удалось открыть RT India в Нью-Дели.

22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, предоставляющий экс-помощнице Джо Байдена российское гражданство.

Известно, что на данный момент Тара Рид проживает в Москве. Она рассказала, что переезд в РФ был для нее вынужденным шагом, однако она влюбилась в страну и хочет здесь остаться. Экс-помощница Байдена отметила, что в России ее приняли «с распростертыми объятиями», и выразила надежду, что и дальше будет жить в этой стране в полной безопасности. Сейчас Рид является действующей сотрудницей RT.

Ранее экс-помощница Байдена рассказала об отсутствии демократии в США.

