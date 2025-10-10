На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-помощница Байдена рассказала об отсутствии демократии в США

Журналистка Рид: в США полностью отсутствует демократия
true
true
true
close
Patrick Semansky/AP

В США полностью отсутствуют демократия и свобода слова. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказала бывшая помощница 46-го президента США Джо Байдена, а ныне российская журналистка Тара Рид. Она напомнила, что подверглась травле в Штатах из-за комплиментарных высказываний о президенте РФ Владимире Путине, которые были сделаны ею во время общения с прессой в 2019 году. При этом, по ее словам, она дала объективную информацию о российском лидере.

«Та самая демократия, которой хвалится Америка, — это просто туфта. По факту все не так. Я лично знала [политического блогера, общественника, республиканца] Чарли Кирка, и он очень сильно поддерживал Первую поправку. А Первая поправка к Конституции США — она ведь о свободе слова, свободе веры, свободе всего остального. И Чарли Кирк был убит», — сказала Рид.

Она допустила, что в покушение на Кирка были вовлечены спецслужбы, в том числе иностранные.

До этого Рид высказалась по поводу «невидимки», с которым во время публичных выступлений не раз здоровался Байден. Она предположила, что экс-президент США представляет себе кого-то из своего прошлого, возможно, человека, которого уже давно нет в живых.

Ранее врач оценил состояние здоровья Трампа.

