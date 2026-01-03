На Украине допустили проведение выборов одновременно с референдумом

В Раде допустили проведение президентских выборов одновременно со всеукраинским референдумом. Подробности сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия агентству УНИАН.

По его словам, когда проект мирного соглашения будет готов и предварительно согласован Россией, Украиной, США и Европой, его вынесут на публичное обсуждение, которое продлится порядка 60 дней.

«Потом в какой-то день приходят люди, приходят на референдум, у них два бюллетеня: один — кто будет следующим президентом, второй — поддерживаете ли вы мирное соглашение», — пояснил Арахамия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News предположил, что граждане страны не поддержат выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса на референдуме.

На данный момент Россия настаивает на полном выводе ВСУ из Донбасса. Украина выступает за остановку на линии соприкосновения, а США предлагают компромиссный вариант в виде свободной экономической зоны, за создание которой украинцы должны проголосовать на референдуме.

Ранее Трамп заявил, что США хотят прекращения конфликта на Украине.