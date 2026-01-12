Размер шрифта
Трамп сыронизировал, говоря об обороне Гренландии

Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек
Jonathan Ernst/Reuters

Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

Американский лидер ранее утверждал, что США так или иначе получат Гренландию.

«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках», — обратился глава Белого дома к журналистам.

По его словам, тем временем Гренландию окружают российские и китайские эсминцы и подводные лодки.

После американской операции в Венесуэле Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия. Власти Гренландии и Дании расценили слова президента США как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Ранее глава минобороны Бельгии призвал провести военную операцию НАТО в Гренландии.

