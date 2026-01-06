Трамп назвал себя королем

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «король», потому что продал больше тысячи самолетов Boeing. Об этом глава Белого дома сказал в ходе встречи с республиканцами палаты представителей США, трансляцию вел канал C-Span.

«Я король — я продал больше самолетов Boeing, чем любой другой человек на Земле. Вероятно, более тысячи самолетов», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что его назвали «продавцом года», на что он парировал: «как насчет в истории?».

В мае компания Boeing получила самый крупный в своей истории заказ на поставку самолетов с авиакомпанией Qatar Airways: в рамках сделки она приобретет до 210 широкофюзеляжных самолетов на сумму $96 млрд. Трамп назвал сделку рекордной.

Позднее, в сентябре, Трамп сообщил о заключении крупного контракта между Boeing и Узбекистаном на сумму на $8 млрд. Также The Independent сообщала, что после встречи Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Turkish Airlines пополнит свой флот 225 новыми самолетами Boeing.

Ранее Трампу подарили «воздушный дворец».