Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР

Трамп заявил, что принял приглашение Си Цзиньпина совершить в апреле визит в КНР

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что председатель КНР Си Цзиньпин во время их телефонного разговора пригласил его посетить Пекин в апреле.

По словам главы Белого дома, он принял это приглашение.

«И в качестве ответа, он (Си Цзиньпин. — «Газета.Ru») будет моим гостем с госвизитом в США позже в том году», — добавил он.

24 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов провели телефонный разговор.

В конце октября Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в Южной Корее. Встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания Китая и Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил, что в Китае происходят «очень странные вещи».