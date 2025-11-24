На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином

Трамп сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином украинский конфликт
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином различные темы, в том числе украинский конфликт.

«У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты», — написал глава Белого дома.

Также политик заявил, что лидер Китая пригласил его посетить Пекин в апреле. По словам главы Белого дома, он принял это приглашение.

24 ноября лидеры Китая и Соединенных Штатов провели телефонный разговор.

В конце октября Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в Южной Корее. Встреча состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания Китая и Соединенных Штатов.

Ранее Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом.

Второй срок Трампа
