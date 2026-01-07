Размер шрифта
Кремль опубликовал рождественское поздравление Путина

Путин поздравил с Рождеством православных христиан
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

В своем послании президент отметил уникальный вклад Русской православной церкви (РПЦ) в единение общества и сбережение исторического и культурного наследия России. Он отметил, что религиозные организации уделяют пристальное внимание делам милосердия и благотворительности, заботясь о нуждающихся и поддерживая участников и ветеранов специальной военной операции (СВО).

В Рождественскую ночь Владимир Путин присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с ним Рождество встретили герои России. На видео, которое опубликовал Кремль, можно увидеть главу государства, который стоит вместе с военнослужащими и их семьями. Российский лидер вместе со всеми слушал церковное песнопение и молился.

С Рождеством православных верующих также поздравил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее в РПЦ рассказали, что обязательно надо сделать на Рождество.

