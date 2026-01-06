На Западе заявили, что Европа без США не сможет долго воевать с Россией

Страны НАТО без поддержки США смогут вести лишь краткосрочную войну против России, но не затяжной конфликт. Об этом пишет издание The Economist.

Аналитики издания отмечают, что большая часть тяжёлого транспорта, средств управления, спутниковой разведки и арсеналов альянса предоставляется именно Соединенными Штатами. По их оценке, в случае полномасштабного конфликта европейские страны НАТО исчерпают возможности для ведения высокоинтенсивных боевых действий уже через несколько недель.

В минувшем году западные политики постоянно говорили о грядущей войне с Россией. Представители Великобритании, Германии, Польши, стран Балтии и даже генеральный секретарь НАТО, несмотря на неоднократные опровержения от Москвы, пугали европейцев российской угрозой. Марк Рютте в конце 2025 года призвал страны НАТО перейти к «военному образу мышления», так как альянс якобы является «следующей целью» России. Реален ли военный конфликт между Европой и РФ в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что страх немцев перед военным конфликтом с Россией сохраняется почти четыре года.