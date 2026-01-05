Китай призвал все страны соблюдать международное право

Одностороннее запугивание подорвало международный порядок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН. Великие державы должны подавать пример», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне.

До этого в МИД КНР заявили, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Там подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

