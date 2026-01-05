Размер шрифта
Китай призвал все страны соблюдать международное право

Си Цзиньпин: одностороннее запугивание подорвало международный порядок
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Одностороннее запугивание подорвало международный порядок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Все страны должны уважать путь развития, независимо выбранный народами других стран, и соблюдать международное право, цели и принципы Устава ООН. Великие державы должны подавать пример», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает многосторонность и выступают за справедливость и беспристрастность на международном уровне.

До этого в МИД КНР заявили, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы. Там подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро с женой. В США лидера страны планируют предать суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля. На данный момент обязанности президента Венесуэлы исполняет исполняет вице-президент республики Делси Родригес.

Ранее в Китае рассказали о причине успеха операции США в Венесуэле.

