В Китае рассказали о причине успеха операции США в Венесуэле

Global Times: преимущество США в разведке помогло в операции в Венесуэле

Ключевыми факторами, позволившими США провести успешную операцию в Венесуэле, стало преимущество в области разведки и использование средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Венесуэлы. Об этом в интервью газете Global Times заявил китайский военный эксперт Ван Юфэй.

«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — пояснил он.

До этого МИД Китая потребовал от США немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Китайские дипломаты также потребовали обеспечить им безопасность.

3 января в МИД КНР заявили, что Китай резко осуждает применение силы со стороны США против Венесуэлы.

Там подчеркнули, что подобные «гегемонистские действия» угрожают миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Пекин призвал Вашингтон соблюдать международное право, прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что тысячи туристов не могут выехать с Карибских островов.