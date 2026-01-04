«Хочется поглубже лизнуть Вашингтон»: Медведев уличил Европу в двойных стандартах

Реакция стран Европы на события в Венесуэле является классическим примером двойных стандартов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Трусливым и зависимым евродегенератам очень хочется поглубже лизнуть Вашингтон», — отметил политик.

Он обратил внимание на то, что европейцы «лепечут» о поддержке демократии в Венесуэле, а на деле «пытаются всеми силами оправдать вопиющее нарушение норм международного права».

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватив президента республики Николаса Мадуро и его супругу. Их отправили в Нью-Йорк, где состоится суд за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Исполняющим обязанности главы Венесуэлы назначена вице-президент страны Делси Родригес. При этом о намерении принять власть также заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо.

Тем временем Трамп заявил, что США взяло на себя управление Венесуэлой на переходный период. Его команда начала готовить план по управлению страной.

Ранее в Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров.