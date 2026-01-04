Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

«Хочется поглубже лизнуть Вашингтон»: Медведев уличил Европу в двойных стандартах

Медведев: реакция ЕС на события в Венесуэле является примером двойных стандартов
Екатерина Штукина/РИА Новости

Реакция стран Европы на события в Венесуэле является классическим примером двойных стандартов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Трусливым и зависимым евродегенератам очень хочется поглубже лизнуть Вашингтон», — отметил политик.

Он обратил внимание на то, что европейцы «лепечут» о поддержке демократии в Венесуэле, а на деле «пытаются всеми силами оправдать вопиющее нарушение норм международного права».

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле, захватив президента республики Николаса Мадуро и его супругу. Их отправили в Нью-Йорк, где состоится суд за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Исполняющим обязанности главы Венесуэлы назначена вице-президент страны Делси Родригес. При этом о намерении принять власть также заявила лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо.

Тем временем Трамп заявил, что США взяло на себя управление Венесуэлой на переходный период. Его команда начала готовить план по управлению страной.

Ранее в Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559723_rnd_5",
    "video_id": "record::0c0e72c4-aaf8-43b7-bd05-10db63e3e824"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+