WSJ узнал, что готовит команда Трампа для Венесуэлы после захвата Мадуро

WSJ: команда Трампа, в том числе Рубио, готовит план по управлению Венесуэлой

Команда президента США Дональда Трампа готовит план по управлению Венесуэлой после захвата лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Команда Трампа по национальной безопасности <...> работает над структурой управления Венесуэлой после Мадуро», — сообщил источник издания.

Он уточнил, что разработкой плана в том числе занимаются госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, а также заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

В ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса. Дональд Трамп сообщил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Его вместе с супругой Силией Флорес вывезли из страны.

По словам генерального прокурора США Памелы Бонди, Мадуро и его жене предъявлено обвинение в сговоре с целью наркоторроризма, ввоза кокаина в США, хранении пулеметов и разрушительных устройств. Генпрокурор отметила, что в ближайшее время президент Венесуэлы и его супруга столкнуться со всей строгостью американского правосудия.

Трамп заявил, что США берут на себя управление Венесуэлой на переходный период. Он отметил, что Вашингтон будет управлять страной, пока «не сможет осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий».

Ранее Трамп пообещал сделать Венесуэлу снова великой.