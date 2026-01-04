В США рассказали, от чего будет зависеть оценка удара по Венесуэле

Оценка ударов США по Венесуэле и их легитимности будет зависеть от дальнейших шагов президента США Дональда Трампа и от того, насколько он будет готов к демократическому переходу власти в стране. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хуан Пабло Спинетто.

По его словам, после атаки США на Венесуэлу «некоторые будут утверждать», что США «рискую потерять легитимность, взяв под контроль суверенное государство». И чтобы этого не произошло, Трамп должен уважать волю избирателей Венесуэлы, которые на прошлых выборах 28 июля 2024 года проголосовали за официально проигравшего Эдмудо Гонсалуса Уррутиа, получившего, по оценкам оппозиции, примерно 70% голосов.

«Пока антиамериканизм сохраняется, общества, все больше поглощенные нестабильностью, коррупцией и наркоторговлей, могут — по крайней мере, временно — приветствовать американского ковбоя за установление порядка, пусть даже на сомнительных основаниях», — считает Спинетто.

По словам обозревателя, Трамп «действовал с явным пренебрежением к международному праву», однако Мадуро и его окружение «искушали судьбу, выходя далеко за рамки возможного». Он отметил, что у правительства Венесуэлы «было много возможностей договориться о политическом переходе», но вместо этого президент Венесуэлы решил «украсть выборы 2024 года». Теперь же, Мадуро, вероятно, «закончит свои дни в американской тюрьме», считает Спинетто.

«Для Латинской Америки этот эпизод — суровое напоминание: когда разрозненные региональные лидеры не могут найти собственные решения самых серьезных кризисов, риск вмешательства США — и действий в одиночку — всегда остается. Этот риск усиливается возвращением конкуренции между великими державами и прагматичным мировоззрением Трампа, основанным на сферах влияния», — написал он.

Кроме того, обозреватель отметил, что в Латинской Америке реакции на атаку разделились по идеологическим линиям. Левые правительства Бразилии, Чили, Мексики и Кубы осудили интервенцию США, а правые лидеры Аргентины и Эквадора поприветствовали смену власти в стране. При этом Спинетто считает, что «заброшенная диктатура Кубы» может стать «следующей костяшкой домино» в регионе, который меняется «с поразительной скоростью».

На взгляд обозревателя, сейчас «спасением» для латиноамериканских стран станет «демократический выход», который поможет «восстановить экономику», ограничит влияние Трампа и «позволит избежать повторения прошлых ошибок США в регионе».

3 января 2026 года США ударили по Венесуэле, арестовали президента Николаса Мадуро с его супругой и вывезли их в Штаты. Там Мадуро обвинили в том, что он возглавлял наркокартель Cartel de los Soles и совершал иные преступления. Теперь его планируют судить.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес. Однако Трамп подчеркнул, что США планируют взять управление Венесуэлой на переходный период в свои руки. Также лидер оппозиции Мария Мачадо заявила о намерении оппозиции прийти к власти в стране.

Трамп отметил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес согласилась сотрудничать с США, а также усомнился в способности Мачадо руководить страной, так как у нее «нет поддержки» в Венесуэле.

Ранее на Западе заявили, что США напугали ВСУ.