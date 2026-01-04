Президент США Дональд Трамп атакой на Венесуэлу «забил последние гвозди» в «крышку гроба международного права», и теперь в мире есть «только право сильного». Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Александр Дудчак.

В публикации политолог назвал Трампа «главарем четвертого Рейха» и отметил, что американский президент называл «правосудием» похищение «избранного народом лидера суверенного государства» за то, что он «не сдаёт свой народ» и «территорию своего государства».

По словам Дудчака, после атаки на США на Венесуэлу «самое время объединиться всем тем, у кого есть суверенитет или хотя бы мечта о нем», потому что на одной атаке Трамп не остановится.

«Сумасшедшая Жертва Солярия не сможет ничего сделать против объединённой части мира. Достаточно даже реального объединения в общей позиции БРИКС и/или ШОС. Иначе перебьют поодиночке», — подчеркнул он.

По мнению политолога, теперь «ни одна страна не будет воспринимать всерьез требования об ограничении своих ядерных программ». И Трамп своими действиями по сути призывает Иран создавать ядерное оружие, считает Дудчак.

Кроме того, атака США побуждает всех, кто находится «в оппозиции к англосаксам», «активизировать контрразведку и перепроверять ряды», отметил он, подчеркнув, что «мир уже не будет прежним». Венесуэлу политолог призвал «огрызнуться» и «для приличия» потопить американский крейсер или авианосец, так как «лучшей жизни пиндосы не принесут».

3 января 2026 года США нанесли удары по нескольким объектам в Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. В результате атаки не удалось спасти не менее 40 мирных жителей.

В США Мадуро обвинили в том, что он руководил наркокартелем Cartel de los Soles и других преступлениях. Вскоре он должен предстать перед судом.

Исполняющим обязанности главы государства стала вице-президент республики Делси Родригес. При этом Трамп отметил, что США намерены управлять Венесуэлой во время переходного периода, временные рамки которого президент США не обозначил.

Ранее Совбез ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.