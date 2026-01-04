Размер шрифта
СБ ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле

Дипломат Полянский назвал дату экстренного заседания СБ ООН по Венесуэле
Brendan McDermid/Reuters

Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле 5 января. Об этом сообщил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Заседание назначено сомалийцами на 10 утра по Нью-Йорку (18.00 мск) в понедельник, 5 января», – сообщил дипломат.

До этого США нанесли удар по Венесуэле, задержав президента Николаса Мадуро и его супругу. Их доставили на американский корабль, который отвезет их в Нью-Йорк, где Мадуро предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles. По его словам, Мадуро «больше не является президентом», а управление Венесуэлой «до передачи власти» будет осуществляться Соединенными Штатами. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-президент Венесуэлы созвала совет обороны.

