СМИ: 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу

NYT: не менее 40 человек погибли в результате атаки Вашингтона на Каракас

Военные и мирные жители погибли в результате атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщает газета New York Times.

«По меньшей мере 40 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли в результате атаки (США на Венесуэлу - ред.)», — сообщило издание.

До этого вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в результате атаки США погибли чиновники, военные и мирные граждане. Родригес также добавила, что США должны немедленно освободить Мадуро и его супругу Сильвию Флорес.

4 января сало известно, что Самолет, предположительно, с Мадуро приземлился в Нью-Йорке. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что военные США привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, а затем американские власти решат, где именно он с женой предстанет перед судом.

Американский лидер подчеркнул, что Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles. По словам Трампа, его венесуэльский коллега «больше не является президентом», а управление Венесуэлой «до передачи власти» будет осуществляться Соединенными Штатами. МИД Венесуэлы запросил срочное заседание СБ ООН. Подробнее — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее СБ ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.