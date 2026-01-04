Размер шрифта
В Совфеде оценили встречу «коалиции желающих» в Киеве на фоне событий в Венесуэле

Сенатор Косачев: встреча коалиции желающих в Киеве трагикомична
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Встреча «коалиции желающих» в Киеве на фоне происходящего в Венесуэле выглядела трагикомично, а само объединение сейчас является «сборищем немогущих». Об этом написал российский сенатор Константин Косачев.

«При всей реальной трагичности происшедшего сегодня самым трагикомичным выглядит сегодняшняя же встреча в Киеве внешнеполитических советников (!) из ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши и других европейских государств, а также представителей НАТО, ЕС и ЕК», — отметил Косачев.

По его словам, участникам коалиции следовало бы «определиться с реакцией на кардинальное крушение системы межгосударственных отношений, когда одна страна не просто нападает на другую, но меняет там власть и устанавливает своё правление на неопределенный срок».

«Собрались по заданным инструкциям. Натужно обсудили Украину. Стыдливо отводили глаза, когда им приносили новостные сводки. Киевское собрание сегодня — это не «коалиция желающих», а «сборище немогущих». Внешнеполитическая импотенция, уж простите за определение», — считает сенатор.

Косачев также назвал «сюром» то, что «нелегитимный Зеленский» в присутствии европейцев поприветствовал свержение Мадуро из-за того, что последний «нелегитимен».

Заседание «коалиции желающих» состоялось в Киеве 3 января. В нем поучаствовали представители европейских стран, Канады, а также НАТО. Участники встречи обсудили вопросы безопасности Украины и экономики.

Также 3 января США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену. В Нью-Йорке Мадуро предъявили обвинения в наркотерроризме, руководстве картелем Cartel de los Soles и других преступлениях.

Исполняющим обязанности главы государства Верховный суд назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес.

При этом президент Украины Владимир Зеленский, комментируя события в Венесуэле, отметил: «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше».

Раннее СМИ назвали следующие возможные цели США.

