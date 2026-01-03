Размер шрифта
Новости политики

В Киеве началось заседание «коалиции желающих»

В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с представителями ЕС и НАТО
weukrainetv/Telegram

В Киеве началось заседание «коалиции желающих». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее 3 января в столицу Украины прибыли советники по вопросам национальной безопасности европейских стран и НАТО.

Отмечается, что на встрече коалиции принимают участие представители ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале, что впереди его и коллег ждет насыщенный рабочий день, — они будут обсуждать вопросы безопасности и экономики, работать с рамочными документами, координировать дальнейшие шаги.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали гарантий безопасности для страны. По его словам, гарантии должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников на Западе в случае нарушения соглашения. Вторая их часть — это пункты о том, как союзники Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 2025 год стал рекордным для республики в получении помощи от Запада.

