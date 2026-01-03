Трамп высказался о военной операции в Венесуэле

Трамп: военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The New York Times, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных.

По его словам, «это была блестящая операция».

Отвечая на вопрос о том, действовал ли он с разрешения Конгресса США, американский лидер ответил, что расскажет об этом на пресс-конференции в 19:00 мск.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесэулы Николаса Мадуро и его супруги.

В МИД Венесуэлы заявили, что страна оставляют за собой право на самооборону в связи с действиями США.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.