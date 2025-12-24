На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о схожести установок России и США по урегулированию на Украине

Рябков: у России и США есть схожесть в установках по урегулированию на Украине
Михаил Воскресенский/РИА Новости

У России и Соединенных Штатов есть значительная схожесть в установках того, что могло бы стать каркасом договоренностей для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Как я понимаю, есть значительная схожесть установок на то, что в принципе могло бы стать каркасом всего этого здания договоренностей», — сказал Рябков.

Он «поостерегся» заявлять, что государства в этом вопросе действуют в унисон, однако и «диссонанса нет прямого». По его словам, если сопоставить, где находились отношения до прихода администрации Дональда Трампа в Белый дом с нынешним моментом, то «это большое движение вперед».

Замминистра напомнил, что «на той стороне» говорят, что 5% самые трудные, однако речь идет о «5%, а не 55%». Для достижения результата «нужна политическая воля» и «реализм восприятия происходящего», подчеркнул дипломат. То, что было сформировано в Анкоридже – безальтернативно, констатировал он.

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Также 22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd заявил, что в переговорах по Украине есть прогресс, однако он не стал утверждать, что в ближайшее время сторонам удастся прийти к мирному разрешению конфликта. По его словам, переговорный процесс тормозит вопрос территориальных уступок со стороны Украины.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.

