Эрдоган заявил, что Турция продолжит инициативы по урегулированию ан Украине

Турция продолжает инициативы для скорого завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем новогоднем видеообращении к нации, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем наши инициативы для достижения справедливого и устойчивого решения российско-украинского конфликта, который продолжается уже пять лет», — сказал он.

Стамбул становился площадкой для проведения трех раундов переговоров между Россией и Украиной. В результате достигнутых договоренностей между сторонами был произведен обмен пленными.

31 декабря сообщалось, что турецкий лидер в ближайшее время ожидает приезда президента России Владимира Путина.

В декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что у Путина есть приглашение в Турцию и визит будет организован по возможности. Он отметил, что у России и Турции «многоплановые отношения», которые помогают справляться с давлением третьих стран.

Ранее Эрдоган оценил переговоры с Путиным.