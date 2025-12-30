Размер шрифта
Новости политики

В Госдуме назвали цели на Украине после атаки на резиденцию Путина

Депутат Швыткин: ВС РФ могут ответить Киеву ударами по энергетике Украины
Сергей Бобылев/РИА Новости

Армия России может перейти к более серьезным ударам по энергетической инфраструктуре Украины в качестве ответа на попытку атаковать резиденцию президента Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Ответом может стать наращивание ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей военную составляющую. И, безусловно, продолжение наступления на всех направлениях», — сказал Швыткин.

Он отметил, что в рамках переговорного процесса Россия усилит требования по гарантиям безопасности. Москва не планирует выходить из переговоров и открыта к диалогу, констатировал депутат.

По его словам, ответ будет дан «в определенное время и по определенным целям», которые наиболее чувствительны для ВСУ.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Он добавил, что объекты ответных ударов и время их нанесения уже определены.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал предрек Зеленскому незавидную судьбу после атаки резиденции Путина.

