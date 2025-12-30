Размер шрифта
Дандыкин заявил об ударе ВС РФ по вероятному месту запуска дронов на резиденцию Путина

Константин Морозов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в ночь на 30 декабря нанесли удар по аэропорту Одессы, откуда противник мог запустить беспилотники к резиденции президента России Владимира Путина. Об этом сообщил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Аэропорт в Одессе сейчас не работает, но там могли находиться беспилотники, которые летели на Валдай. Вполне вероятно, там могли находиться и склады, которые сейчас используют украинские военные», — сказал Дандыкин.

По данным издания «Военное обозрение», минувшей ночью ВС РФ нанесли удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер» по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Харькове и Одессе. Цели были атакованы синхронно.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

При этом бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович со ссылкой на западные источники заявил, что Киев якобы пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в США намекнули на причастность ЕС к атаке Украины на резиденцию Путина.

