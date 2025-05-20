Трамп высказался о возможности ввести американские войска на Украину

Трамп: американских солдат на Украине не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских солдат на Украине не будет. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, пишет РИА Новости.

Он также добавил, что не ужесточает санкции против РФ, поскольку есть шанс добиться урегулирования на Украине.

Трамп также добавил, что Соединенным Штатам не следовало вмешиваться в украинский конфликт, который должен был оставаться проблемой Европы. Именно потому, что прошлый президент США вовлек страну в конфликт, Трамп вынужден заниматься его урегулированием.

19 мая президент РФ Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Сообщается, что лидеры договорились продолжить диалог по всем вопросам, в том числе по Украине, а также допустили проведение личной встречи.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп не стали обсуждать временные рамки договоренностей о прекращении огня.