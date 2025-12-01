В США появляются пустые могилы воевавших на стороне ВСУ наемников, так как семьи не могут получить их тела. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников на Украине отсутствуют. Однако, согласно информации из открытых источников, речь может идти о более чем сотне военнослужащих.

Одним из первых граждан США, кто не вернулся с поля боя, стал 23-летний Роберт из штата Пенсильвания. Его не взяли в американскую армию из-за проблем со здоровьем. Родственники рассказали, что он хотел стать военным и не видел без этого смысла жизни.

Весной 2024 года Роберт вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В январе 2025 года американец должен был уйти в отпуск. Однако массовое дезертирство в рядах украинской армии привело к тому, что командование ВСУ отменило отпуск, бросив Роберта в бой у Красноармейска (украинское название — Покровск). 3 января этого года мужчины не стало, его тело осталось на поле боя.

В конце июля семья американца провела символическую церемонию прощания, установив у своего дома табличку с именем Роберта и другого наемника, ликвидированного с ним в один день. Могила по-прежнему остается пустой, пишет РИА Новости.

Тем временем Госдеп США призывает американцев «не отправляться на Украину». В памятке указано, что гражданам Соединенных Штатов не стоит находиться вблизи мест боевых действий.

Ранее испанский наемник заявил, что ВСУ относятся к иностранцам как к «пушечному мясу».