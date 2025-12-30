Песков рассказал, повлияла ли атака на резиденцию Путина на его диалог с Трампом

Попытка украинских военных атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области не смогла пошатнуть доверительный характер диалога, установившийся между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что главы двух государств продолжают диалог и сохраняют его доверительный характер.

«Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также сотрудники СМИ поинтересовались у Пескова, был ли Путин в своей резиденции во время атаки. Однако представитель Кремля сказал, что местонахождение главы государства в нынешних условиях не подлежит публичному обсуждению.

29 декабря в Новгородской области отразили атаку украинских дронов на государственную резиденцию президента РФ. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего был уничтожен 91 беспилотник. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению.

