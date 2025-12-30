Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Песков рассказал, повлияла ли атака на резиденцию Путина на его диалог с Трампом

Песков: Путин и Трамп сохраняют доверительный характер диалога
Сергей Бобылев/РИА Новости

Попытка украинских военных атаковать резиденцию российского лидера в Новгородской области не смогла пошатнуть доверительный характер диалога, установившийся между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что главы двух государств продолжают диалог и сохраняют его доверительный характер.

«Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Также сотрудники СМИ поинтересовались у Пескова, был ли Путин в своей резиденции во время атаки. Однако представитель Кремля сказал, что местонахождение главы государства в нынешних условиях не подлежит публичному обсуждению.

29 декабря в Новгородской области отразили атаку украинских дронов на государственную резиденцию президента РФ. Как рассказали в министерстве обороны страны, всего был уничтожен 91 беспилотник. При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность Киева к нападению.

Ранее экс-премьер Украины связал рождественское обращение Зеленского и атаку на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534361_rnd_5",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+