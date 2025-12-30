В Кремле не ответили, был ли Путин в своей резиденции во время атаки

Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию

Местонахождение президента РФ Владимира Путина в текущей ситуации не подлежит публичному обсуждению. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты поинтересовались у представителя Кремля, находился ли российский лидер в своей резиденции в Новгородской области во время атаки на нее украинских дронов.

«Что касается местонахождения [Путина], в нынешних условиях тема не подлежит публичному обсуждению», — сказал Песков.

29 декабря министерство обороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Всего средства противовоздушной обороны сбили 91 дрон, уточнили в ведомстве. Комментируя ситуацию, министр иностранных дел страны Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность своей страны к произошедшему. Бывший советник офиса главы Украины со ссылкой на собственные источники сообщил, что беспилотники якобы должны были ударить по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в РФ отреагировали на отказ Украины признать атаку на резиденцию Путина.