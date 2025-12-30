Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Кремле не ответили, был ли Путин в своей резиденции во время атаки

Песков отказался обсуждать местонахождение Путина после атаки на его резиденцию
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Местонахождение президента РФ Владимира Путина в текущей ситуации не подлежит публичному обсуждению. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты поинтересовались у представителя Кремля, находился ли российский лидер в своей резиденции в Новгородской области во время атаки на нее украинских дронов.

«Что касается местонахождения [Путина], в нынешних условиях тема не подлежит публичному обсуждению», — сказал Песков.

29 декабря министерство обороны РФ заявило об отражении атаки украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Всего средства противовоздушной обороны сбили 91 дрон, уточнили в ведомстве. Комментируя ситуацию, министр иностранных дел страны Сергей Лавров отметил, что действия Киева не останутся без ответа со стороны Москвы.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отказался признать причастность своей страны к произошедшему. Бывший советник офиса главы Украины со ссылкой на собственные источники сообщил, что беспилотники якобы должны были ударить по российскому командному пункту на случай ядерной войны.

Ранее в РФ отреагировали на отказ Украины признать атаку на резиденцию Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27534199_rnd_7",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+