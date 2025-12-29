Размер шрифта
На Западе рассказали о главной цели Зеленского

FT: Зеленский не хочет позволить Трампу занять сторону Путина
Главная цель президента Украины Владимира Зеленского в переговорах по урегулированию кризиса — не дать президенту США Дональду Трампу встать на сторону Путина. Об этом пишет обозреватель газеты Financial Times Бен Холл.

«Главная цель Зеленского — не дать Трампу встать на сторону Путина. Это сизифов труд», — отметил он.

По словам Холла, Трамп в 2025 году трижды обращался против Зеленского и «вставал на сторону Москвы, однако Украина и Европа затем «возвращали» Трампа на другие позиции.

Холл отметил, что сейчас ни одна сторона конфликта не хочет, чтобы Трамп воспринял ее как препятствие на пути к миру. Поэтому Зеленский «притворяется», что готов превратить территорию на Донбассе в демилитаризованную зону при условии ответного отвода войск со стороны Москвы. Такой вариант журналист назвал «нежизнеспособным».

28 декабря Зеленский и Трамп встретились во Флориде. Перед переговорами американский президент позвонил президенту России Владимиру Путину. И с Зеленским, и с Путиным Трампа Трамп обсудил урегулирование конфликта. Встречу с Зеленским он назвал «потрясающей», а разговор с Путиным — «хорошим и продуктивным». При этом Кремль уже анонсировал еще один телефонный разговор Трампа и Путина.

Ранее Зеленский заявил, что «альтернативы миру нет».

