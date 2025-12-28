Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

Во Франции назвали общего врага Трампа и Путина

Политолог Марлен: либеральная Европа — общий враг Трампа и Путина
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Аляске, США, 2025 год
Julia Demaree Nikhinson/AP

Либеральная Европа стала общим врагом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом написала французский политолог Ларюэль Марлен в статье для Le Monde.

По словам политолога, в опубликованной 5 декабря Стратегии национальной безопасности США написано о «великом замещении» и о европейской цензуре. Данные нарративы, связанные с потерей Европой былого могущества, пересекаются с тем, о чем уже давно говорит российская сторона, отметила эксперт.

«Хотя американские дискуссии об угасании европейской цивилизации черпают свои истоки из американоцентричных традиций и отсылок, между некоторыми трампистскими течениями и Россией существуют идеологические сходства», — отмечает Ларюэль Марлен.

По ее словам, Россия и США сейчас имеют «общий цивилизационный язык», который основан на «нелиберальных и консервативных ценностях». Также Россия и США стремятся «спасти» Европу и опираются в своем стремлении «на одних и тех же партнеров», а именно на европейских консерваторов.

«Они разделяют одно и то же представление о Европе как о больном члене своего цивилизационного тела, которое необходимо реформировать, даже против его воли, чтобы восстановить его предполагаемое утраченное величие», — написала она.

Но несмотря на то, что «стратегическое видение Европы» у России и США сходится, страны имеют разную позицию по другим вопросам – например, по теме многополярности. И если американский проект предлагает Европе объединиться для победы над Китаем или исламистскими течениями и для сохранения глобального лидерства, то российский проект предлагает «разделить глобальную власть между цивилизационными центрами, уменьшив общую роль Запада», отмечает политолог.

5 декабря 2025 года Белый дом 5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В ней американцы обвинили Европу в цензуре, неконтролируемой миграции и «подрыве демократических процессов». Европейские политики подвергли документ критике. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Европы закончилась эпоха «американского мира», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США обратить свое внимание на Россию.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd подчеркнул, что США хочет, чтобы Европа вновь стала «сильной и процветающей», а также отметил, что США не собирается разрушать ЕС.

Ранее Писториус назвал стратегию нацбезопасности США «документом о разводе».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519403_rnd_3",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+