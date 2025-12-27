Размер шрифта
Стал известен состав украинской делегации на переговорах с Трампом

Интерфакс-Украина: Зеленский расширил состав украинской переговорной группы
В украинскую делегацию, которая поедет вместе с Владимиром Зеленским на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, войдут: секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

До этого сообщалось, что Зеленский расширил состав переговорной группы по урегулированию конфликта. Решение увеличить переговорную группу, по его словам, связано с необходимостью обсуждений не только плана по урегулированию конфликта, но и гарантий безопасности Украины.

Накануне Зеленский сообщил, что они с Трампом договорились провести очные переговоры в ближайшее время. Украинский лидере полагает, что многое в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом «может решиться до Нового года». Как пишут СМИ, встреча на высшем уровне может состояться 28 декабря во Флориде. Переговоры были анонсированы после беседы главы Украины с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Незадолго до этого с американцами встретился специальный посланник президента России Кирилл Дмитриев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что предстоящая встреча Зеленского и Трампа будет публичной.

