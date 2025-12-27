Зеленский заявил о готовности к диалогу с народом после мирных переговоров

Reuters: Зеленский готов к диалогу с народом по итогу мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу с гражданами по итогам мирных переговоров. Об этом пишет агентство Reuters.

Также украинский лидер заявил, что требование президента России Владимир Путина о том, чтобы граждане Украины, находящиеся на территории РФ, приняли участие в выборах, приведет к их делегитимации.

14 декабря Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования. По словам президента, власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно.

Ранее Путин заявил о готовности РФ подумать о прекращении ударов на время выборов на Украине.