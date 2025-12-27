Зеленский выступил против требования Путина по выборам

Зеленский: участие украинцев в РФ в выборах Украины приведет к их делегитимации

Требование президента России Владимира Путина о том, чтобы граждане Украины, находящиеся на российской территории, приняли участие в выборах главы республики, приведет к делегитимации выборов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Reuters.

Политик также отметил, что готов к диалогу с украинским обществом, он готов выслушать, что украинцам не нравится в условиях мирного соглашения.

14 декабря Зеленский сообщил, что готов провести выборы в стране, но с условием обеспечения безопасности голосования.

Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5–10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования.

Ранее в ВСУ озвучили единственный возможный вариант для перемирия с Россией.