Суд арестовал имущество задержанных по делу о «зубах дракона» чиновников

Суд наложил арест на имущество вице-губернатора Брянской области Симоненко
true
true
true
close
Правительство Брянской области

Суд арестовал имущество вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко и других фигурантов уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе, Симоненко Николая Кирилловича», — сказал следователь в ходе судебного заседания.

Симоненко подозревают в превышении своих полномочий при строительстве фортификаций, в результате чего пропали бюджетные деньги и сами сооружения — «зубы дракона» на границе с Украиной. Сумма ущерба превысила 818 млн рублей.

В доме и на работе замглавы региона уже прошли обыски. В мероприятиях приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ.

11 сентября в правоохранительных органах сообщили, что Симоненко и его соучастники не признали вину.

Ранее суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификации.

