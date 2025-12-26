Уровень доверия Путину составил более 80% среди опрошенных россиян

Большинство — 80,8% опрошенных россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Это следует из данных аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

77% респондентов одобряют деятельность Путина на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

Недоверие Путину выразили 14,6% респондентов. Кроме того, 77% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют — 13,2%.

Работу правительства России одобряют 49,5% опрошенных, не одобряют - 19,7% О доверии главе правительства РФ Михаилу Мишустину заявили 60% респондентов, 19% оценили его работу отрицательно.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,2% россиян назвали «Единую Россию», 10,7% — ЛДПР, 8,8% — КПРФ, 7,7% — партию «Новые люди», 5,4% — »Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Кроме того, 9% опрошенных россиян указали непарламентские партии.

Ранее Путин рассказал о мотивации в работе.