В Дании пригрозили «прикупить несколько штатов» в ответ на планы Трампа о Гренландии

Датский депутат Ярлов пошутил о возможности «прикупить несколько штатов» у США

Глава комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию пригрозил «прикупить несколько штатов». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Не то что бы мы были довольными, но у Дании приличный экономический рост. Мы и сами сможем прикупить несколько штатов», — написал Ярлов, комментируя экономический рост страны в 2025 году.

22 декабря Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Лэндри поблагодарил Трампа за назначение и подтвердил намерение страны заполучить остров. Позже Трамп объяснил, что США необходима Гренландия для того, чтобы обеспечить собственную национальную безопасность.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил сожаление о желании США захватить остров, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что нападение США на Гренландию будет равносильно атаке на всю Данию.

Ранее Дания решила закупить новые корабли и самолеты из-за угроз Трампа захватить Гренландию.