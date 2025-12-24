На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ увидели в Балтийском море поле битвы для России и НАТО

Economist: НАТО потратит годы на создание системы наблюдения в Балтийском море
true
true
true
close
U.S. Navy

Странам-членам НАТО потребуются годы, чтобы создать интегрированную систему наблюдения в Балтийском море. Об этом пишет журнал Economist.

Отмечается, что имеющиеся у Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и других стран балтийского региона технологии наблюдения недостаточно хорошо справляются с задачами. Мелководье и загроможденное дно создают акустический шум, движение кораблей маскирует подводную активность, а сильные изменения солености искажают звуковые волны, пишет издание. Тем не менее в настоящее время разработка интегрированной системы наблюдения является ключевой целью альянса для региона.

Кроме того, журналисты допустили, что Балтийское море может стать ключевым местом потенциального противостояния России и НАТО. Они обратили внимание, что в регионе — высокая концентрация энергетических и телекоммуникационных объектов. Например, по дну моря проходят газопроводы Balticconnector.

В статье также говорится, что инициатива, предложенная Украиной и Эстонией, о закрытии доступа к Балтийскому морю для танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, почти наверняка нарушает международное право.

Ранее Дональд Трамп успокоил Прибалтику насчет «нападения» России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами