СМИ увидели в Балтийском море поле битвы для России и НАТО

Странам-членам НАТО потребуются годы, чтобы создать интегрированную систему наблюдения в Балтийском море. Об этом пишет журнал Economist.

Отмечается, что имеющиеся у Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и других стран балтийского региона технологии наблюдения недостаточно хорошо справляются с задачами. Мелководье и загроможденное дно создают акустический шум, движение кораблей маскирует подводную активность, а сильные изменения солености искажают звуковые волны, пишет издание. Тем не менее в настоящее время разработка интегрированной системы наблюдения является ключевой целью альянса для региона.

Кроме того, журналисты допустили, что Балтийское море может стать ключевым местом потенциального противостояния России и НАТО. Они обратили внимание, что в регионе — высокая концентрация энергетических и телекоммуникационных объектов. Например, по дну моря проходят газопроводы Balticconnector.

В статье также говорится, что инициатива, предложенная Украиной и Эстонией, о закрытии доступа к Балтийскому морю для танкеров, связанных с перевозкой российской нефти, почти наверняка нарушает международное право.

