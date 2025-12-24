СМИ рассказали о выгоде США от мира на Украине

Некоторые пункты плана мирного урегулирования конфликта на Украине непосредственно касаются экономических интересов США. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

Издание обратило внимание на пункт, который предполагает создание инвестиционного фонда для финансирования восстановления Украины. NYT пишет, что в проектах по восстановлению Украины будут участвовать американские компании. Также они будут работать в энергетическом секторе, пишет издание.

Зеленский отметил, что фонд будет привлекать государственных и частных инвесторов. При этом США и Европа могут внести в него по 100 млрд долларов.

«Остается неясным, откуда возьмутся деньги и согласились ли европейские страны с этим планом. Конечная цель — собрать до 800 миллиардов долларов на восстановление Украины», — пишет издание.

24 декабря 2025 года Зеленский впервые огласил все 20 пунктов мирного плана по Украине. Главным нерешенным вопросом в нем остаются территории. Украина требует остановки на текущей линии соприкосновения, а Кремль говорит о необходимости выхода украинских войск со всей территории Донбасса. США предлагают компромиссный вариант в виде создания в Донбассе свободной экономической зоны.

Также не разрешен вопрос контроля над Запорожской АЭС. США выступают за совместное управление между Украиной, США и Россией в формате «33% на 33% на 33%», тогда как киевские власти считают, что ЗАЭС должны эксплуатировать только Украина и США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам оглашенные пункты мирного плана.

Ранее Зеленский заявил о необходимости обсудить с Трампом территориальный вопрос.