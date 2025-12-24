Названы категории граждан, оказавшиеся в списке на помилование, переданном Путину

В списке на помилование, переданном главе государства Владимиру Путину членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой инвалиды и женщины с детьми. Об этом сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

«На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список. Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута», — сказал Фадеев.

Он уточнил, что все, кого внесли в список осуждены за нетяжкие и ненасильственные преступления. Кроме того глава СПЧ отметил, что, как правило, амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика.

20 декабря Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о переданном российскому лидеру списке.

9 декабря Путин провел заседание СПЧ, на котором поднимались вопросы прав человека в России. Меркачева предложила помиловать женщин, имеющих детей, и людей с инвалидностью, которые впервые привлекаются за ненасильственные преступления.

Ранее Путин помиловал переданную в США в Ксению Карелину.