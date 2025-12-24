На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы категории граждан, оказавшиеся в списке на помилование, переданном Путину

Фадеев: в списке на помилование Путину инвалиды и женщины с детьми
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

В списке на помилование, переданном главе государства Владимиру Путину членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой инвалиды и женщины с детьми. Об этом сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев, пишет ТАСС.

«На заседании СПЧ у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список. Я не думаю, что это сейчас в спешке произойдет до Нового года. Если этого не произойдет, это не означает, что сама идея отвергнута», — сказал Фадеев.

Он уточнил, что все, кого внесли в список осуждены за нетяжкие и ненасильственные преступления. Кроме того глава СПЧ отметил, что, как правило, амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика.

20 декабря Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала о переданном российскому лидеру списке.

9 декабря Путин провел заседание СПЧ, на котором поднимались вопросы прав человека в России. Меркачева предложила помиловать женщин, имеющих детей, и людей с инвалидностью, которые впервые привлекаются за ненасильственные преступления.

Ранее Путин помиловал переданную в США в Ксению Карелину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами