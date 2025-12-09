Путин поручил направить ему предложения для «новогоднего помилования»

Президент России Владимир Путин обратился к правозащитнице Еве Меркачевой с просьбой направить в Кремль ее предложения для «новогоднего помилования». Он сделал это на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На этой встрече Меркачева выступила с инициативами по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года.

«Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», — сказал правозащитнице глава государства.

9 декабря Путин проводит заседание СПЧ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.

Российский президент встречается с членами СПЧ ежегодно, заседания с его участием обычно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Ранее Путин помиловал переданную в США в Ксению Карелину.