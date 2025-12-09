На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поручил направить ему предложения для «новогоднего помилования»

Путин попросил Меркачеву направить ему предложения для «новогоднего помилования»
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к правозащитнице Еве Меркачевой с просьбой направить в Кремль ее предложения для «новогоднего помилования». Он сделал это на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На этой встрече Меркачева выступила с инициативами по развитию суда присяжных, а также по помилованию по случаю Нового года.

«Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», — сказал правозащитнице глава государства.

9 декабря Путин проводит заседание СПЧ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, на встрече обсудят защиту прав участников СВО и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также риски применения искусственного интеллекта и даже правила дорожного движения для курьеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию события.

Российский президент встречается с членами СПЧ ежегодно, заседания с его участием обычно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Ранее Путин помиловал переданную в США в Ксению Карелину.

