На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова посвятила награждение в Кремле своим родителям

Захарова: все, что сегодня происходит, я посвящаю своим родителям
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвящает награждение в Кремле своим родителям. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что сегодня происходит, я не просто посвящаю своим родителям, это результат терпения их усилий, и самое главное — их любви», — сказала дипломат журналистам.

До этого президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ телеграмму по случаю ее дня рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль присоединился к поздравлениям президента. Он назвал работу Захаровой блестящей.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать свой юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Ведущий шоу Андрей Малахов и гости программы поздравили дипломата с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Захарова поделилась, что во время программы пели в том числе и ее песни. Выпуск с участием официального представителя МИД России выйдет в эфир в январе 2026 года.

Ранее Путин обратился к режиссеру «Гардемаринов» Светлане Дружининой в день ее юбилея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами