Захарова посвятила награждение в Кремле своим родителям

Захарова: все, что сегодня происходит, я посвящаю своим родителям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посвящает награждение в Кремле своим родителям. Об этом пишет РИА Новости.

«Все, что сегодня происходит, я не просто посвящаю своим родителям, это результат терпения их усилий, и самое главное — их любви», — сказала дипломат журналистам.

До этого президент России Владимир Путин направил официальному представителю МИД РФ телеграмму по случаю ее дня рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль присоединился к поздравлениям президента. Он назвал работу Захаровой блестящей.

До этого Захарова рассказала, что начала праздновать свой юбилей во время записи выпуска телепередачи «Песни от всей души». Ведущий шоу Андрей Малахов и гости программы поздравили дипломата с днем рождения совместным исполнением песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка». Захарова поделилась, что во время программы пели в том числе и ее песни. Выпуск с участием официального представителя МИД России выйдет в эфир в январе 2026 года.

Ранее Путин обратился к режиссеру «Гардемаринов» Светлане Дружининой в день ее юбилея.